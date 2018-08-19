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Николай Басков обнародовал «смешное» фото с Екатериной Варнавой

Николай Басков в своем аккаунте Instagram обнародовал совместную публикацию с Екатериной Варнавой. На данном фото актриса запечатлена с искаженным лицом.

Николай Басков обнародовал «смешное» фото с Екатериной Варнавой


Исполнитель песен под снимком признался, что кадр сделан в то время, когда он внезапно подкрался к юмористке со спины. В итоге получилась уникальная фотография. Пост знаменитости в течение суток сумел собрать свыше 50 тысяч лайков и около 270 комментариев.

Николай Басков обнародовал «смешное» фото с Екатериной Варнавой


В таком «образе» фанаты едва узнали звезду «Comedy Woman». Подписчики начали шутить над гримасой Екатерины Варнавы. Они предположили, что актрису так «перекосило» от поцелуя Николая Баскова. Некоторые поклонники сравнили перепуганную юмористку с Квазимодо и Бабой Ягой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:25
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