Николай Басков обнародовал «смешное» фото с Екатериной Варнавой

Исполнитель песен под снимком признался, что кадр сделан в то время, когда он внезапно подкрался к юмористке со спины. В итоге получилась уникальная фотография. Пост знаменитости в течение суток сумел собрать свыше 50 тысяч лайков и около 270 комментариев.В таком «образе» фанаты едва узнали звезду «Comedy Woman». Подписчики начали шутить над гримасой Екатерины Варнавы. Они предположили, что актрису так «перекосило» от поцелуя Николая Баскова. Некоторые поклонники сравнили перепуганную юмористку с Квазимодо и Бабой Ягой.