Николай Басков обнародовал «смешное» фото с Екатериной Варнавой
Николай Басков в своем аккаунте Instagram обнародовал совместную публикацию с Екатериной Варнавой. На данном фото актриса запечатлена с искаженным лицом.
Исполнитель песен под снимком признался, что кадр сделан в то время, когда он внезапно подкрался к юмористке со спины. В итоге получилась уникальная фотография. Пост знаменитости в течение суток сумел собрать свыше 50 тысяч лайков и около 270 комментариев.
В таком «образе» фанаты едва узнали звезду «Comedy Woman». Подписчики начали шутить над гримасой Екатерины Варнавы. Они предположили, что актрису так «перекосило» от поцелуя Николая Баскова. Некоторые поклонники сравнили перепуганную юмористку с Квазимодо и Бабой Ягой.
Исполнитель песен под снимком признался, что кадр сделан в то время, когда он внезапно подкрался к юмористке со спины. В итоге получилась уникальная фотография. Пост знаменитости в течение суток сумел собрать свыше 50 тысяч лайков и около 270 комментариев.
В таком «образе» фанаты едва узнали звезду «Comedy Woman». Подписчики начали шутить над гримасой Екатерины Варнавы. Они предположили, что актрису так «перекосило» от поцелуя Николая Баскова. Некоторые поклонники сравнили перепуганную юмористку с Квазимодо и Бабой Ягой.