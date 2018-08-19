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Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко единственного ухажера

Буквально несколько недель назад зрители телепроекта «Дом-2» активно обсуждали грядущее противостояние Ефременковой и Устиненко. По их мнению, в периметр Алиана вернулась для того, чтобы сдвинуть с поста ведущей Юлию.

А все потому, что еще за пару дней до своего возвращения девушка утверждала, что согласится вновь стать участницей, если руководство поможет ей продвинуться вверх по карьерной лестнице и даст возможность творчески развиваться.

Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко единственного ухажера

Тем не менее, сейчас бояться придется уже самой Алиане. Пару дней назад в Сети появились слухи, что Василий Юрченко, выразивший ей симпатию во время прихода, на самом деле выделяет совсем другую девушку.

Судя по слухам, молодой человек положил глаз ни на кого-нибудь из женской спальни, а на саму Ефременкову, до сих пор страдающую из-за разрыва с Сергеем Кучеровым. И если это действительно правда, то роль Устиненко – быть проходным билетом на проект.

Стоит отметить, что зрители реалити-шоу считают, что подобный провал в отношениях может ударить по самолюбию и самооценке Алианы, после чего она покинет «Дом-2».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:40
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