Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко единственного ухажера

А все потому, что еще за пару дней до своего возвращения девушка утверждала, что согласится вновь стать участницей, если руководство поможет ей продвинуться вверх по карьерной лестнице и даст возможность творчески развиваться.Тем не менее, сейчас бояться придется уже самой Алиане. Пару дней назад в Сети появились слухи, что Василий Юрченко, выразивший ей симпатию во время прихода, на самом деле выделяет совсем другую девушку.Судя по слухам, молодой человек положил глаз ни на кого-нибудь из женской спальни, а на саму Ефременкову, до сих пор страдающую из-за разрыва с Сергеем Кучеровым. И если это действительно правда, то роль Устиненко – быть проходным билетом на проект.Стоит отметить, что зрители реалити-шоу считают, что подобный провал в отношениях может ударить по самолюбию и самооценке Алианы, после чего она покинет «Дом-2».