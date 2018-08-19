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В Сети появилось видео с танцем казаков на свадьбе главы МИД Австрии

В Сети появилось видео с танцами кубанских казаков на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Ансамбль прибыл на мероприятие вместе с Владимиром Путиным, также приехавшим поздравить министра.

В Сети появилось видео с танцем казаков на свадьбе главы МИД Австрии


На
видно, что Кубанский казачий хор исполняет народные композиции «Любо, братцы, любо» и «Многая и благая лета». Кнайсль на видео выглядит радостной и удивленной, постоянно наблюдая за танцами и пением. Рядом с ней стоят ее супруг и Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на мероприятии примерно час, исполнив танец с Кнайсль и зачитав длинный тост. После этого он направился в Берлин, где прошли его переговоры с Ангелой Меркель.

 
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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:10
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