В Сети появилось видео с танцем казаков на свадьбе главы МИД Австрии

Навидно, что Кубанский казачий хор исполняет народные композиции «Любо, братцы, любо» и «Многая и благая лета». Кнайсль на видео выглядит радостной и удивленной, постоянно наблюдая за танцами и пением. Рядом с ней стоят ее супруг и Владимир Путин.По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на мероприятии примерно час, исполнив танец с Кнайсль и зачитав длинный тост. После этого он направился в Берлин, где прошли его переговоры с Ангелой Меркель.