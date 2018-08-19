Нина Корниенко поведала о тайном романе с Андреем Мироновым

В доме артистки бригада рабочих переделывала гостиную. Во время ремонта знаменитость разоткровенничалась. Как оказалось, свою первую роль Сюзанны она сыграла в театре в постановке худрука Валентина Плучека «Безумный день, или женитьба Фигаро». После успеха данной пьесы, Андрея Миронова пригласили сняться в фильме «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая. Кинолента принесла артисту невероятную славу. Нина Корниенко рассказала, что тогда между ними возникли «прекрасные и беспорочные» чувства. Однако она была еще не готова к серьезным отношениям.На гастролях в Риге Андрей Миронов стал плохо себя чувствовать. Он жаловался на сильные головные боли, а через 2 дня артист скончался в больнице. Дата смерти актера - 16 августа 1987 г., навсегда осталась в памяти Нины Корниенко.