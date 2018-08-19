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WhatsApp отключают шифрование в переписках и звонках

Разработчики WhatsApp сообщили СМИ, что отключают шифрование в переписках, а также звонках. Поводом для этого послужило требование американских властей.

WhatsApp отключают шифрование в переписках и звонках


Экспертами отмечается, что информацию всех современных средств общения хранят в зашифрованном виде. За счёт этого хакеры и представители правоохранительных органов не могут получить доступ к перепискам, а также телефонным разговорам. Американское правительство потребовало от компании Facebook ослабить шифрование данных, чтобы полиция могла беспрепятственно получать доступ ко всем имеющимся данным. В свою очередь это связано с частым использованием преступниками электронных средств общения. По словам представителей Facebook они готовы сотрудничать, однако не собираются полностью отключать шифрование.

Эксперты заметили, что команда Марка Цукерберга не станет противиться требованиям американских властей, так как они могут заставить ее любыми способами подчиниться своим требованиям.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:50
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