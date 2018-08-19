Дмитрий Песков рассказал о подарке и тосте Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии

В перечень подарков Карин Кнайсль от Владимира Путина вошли старинная масловыжималка, тульский самовар и картина с сельскими мотивами. Президент также решил поздравить молодоженов тостов, тем самым сорвав шквал аплодисментов в свой адрес. Речь Путина была достаточно долгой, но гости мероприятия остались довольны его словами.«Путин выступал на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям. После каждой его фразы раздавались громкие аплодисменты», - отметил Песков. Также Путин станцевал с Кнайсль медленный танец. На мероприятии российский лидер пробыл примерно час, после чего отправился в Берлин для встречи с Ангелой Меркель.