Дмитрий Песков рассказал о подарке и тосте Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии
Дмитрий Песков рассказал о подарке Владимира Путина на свадьбу главе МИД Австрии и о его тосте. По словам пресс-секретаря президента РФ, на мероприятии появились не только кубанские казаки, но и тульский самовар.
В перечень подарков Карин Кнайсль от Владимира Путина вошли старинная масловыжималка, тульский самовар и картина с сельскими мотивами. Президент также решил поздравить молодоженов тостов, тем самым сорвав шквал аплодисментов в свой адрес. Речь Путина была достаточно долгой, но гости мероприятия остались довольны его словами.
«Путин выступал на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям. После каждой его фразы раздавались громкие аплодисменты», - отметил Песков. Также Путин станцевал с Кнайсль медленный танец. На мероприятии российский лидер пробыл примерно час, после чего отправился в Берлин для встречи с Ангелой Меркель.
В перечень подарков Карин Кнайсль от Владимира Путина вошли старинная масловыжималка, тульский самовар и картина с сельскими мотивами. Президент также решил поздравить молодоженов тостов, тем самым сорвав шквал аплодисментов в свой адрес. Речь Путина была достаточно долгой, но гости мероприятия остались довольны его словами.
«Путин выступал на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям. После каждой его фразы раздавались громкие аплодисменты», - отметил Песков. Также Путин станцевал с Кнайсль медленный танец. На мероприятии российский лидер пробыл примерно час, после чего отправился в Берлин для встречи с Ангелой Меркель.
Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:35