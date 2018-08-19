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Дмитрий Песков рассказал о подарке и тосте Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Дмитрий Песков рассказал о подарке Владимира Путина на свадьбу главе МИД Австрии и о его тосте. По словам пресс-секретаря президента РФ, на мероприятии появились не только кубанские казаки, но и тульский самовар.

Дмитрий Песков рассказал о подарке и тосте Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии


В перечень подарков Карин Кнайсль от Владимира Путина вошли старинная масловыжималка, тульский самовар и картина с сельскими мотивами. Президент также решил поздравить молодоженов тостов, тем самым сорвав шквал аплодисментов в свой адрес. Речь Путина была достаточно долгой, но гости мероприятия остались довольны его словами.

«Путин выступал на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям. После каждой его фразы раздавались громкие аплодисменты», - отметил Песков. Также Путин станцевал с Кнайсль медленный танец. На мероприятии российский лидер пробыл примерно час, после чего отправился в Берлин для встречи с Ангелой Меркель.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:35
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