АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Сериал по "Властелину колец": Арагорн и Гендальф возвращаются в Новую Зеландию

Персонажи Арагорн и Гендальф снова вернутся в Новую Зеландию. По информации от студии Amazon, съемки сериала во вселенной «Властелина колец» пройдут на родине режиссера оригинальных трилогий Питера Джексона.

Сериал по "Властелину колец": Арагорн и Гендальф возвращаются в Новую Зеландию


Сам постановщик пока не подтвердил участие в проекте, но западные издания не исключают его появление в качестве продюсера. За разработку сериала отвечает студия Amazon, недавно запустившая собственный стриминг-сервис. Стоимость прав на экранизацию одного из сюжетов во вселенной «Властелина колец» составила порядка 250 миллионов долларов.

Сюжет сериала пока держится в секрете. По данным инсайдеров, шоу будет повествовать о молодости Арагорна. Вместе с будущим королем Средиземья в сериале должен появиться и Гендальф. По поводу того, кто именно исполнит роли персонажей, пока ничего не известно.

Заявленный производственный бюджет первого сезона сериала составит более миллиардов долларов. При создании шоу планируется использовать материалы из оригинальных полнометражных экранизаций, ввиду чего фанаты могут ожидать возвращения части каста фильмов Питера Джексона.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова разозлилась на Ольгу Жарикову за то,
Сериал по "Властелину колец": Арагорн и Гендальф
В одной из клиник США одновременно забеременели
УАЗ «Патриот» стал лидером в ТОП-5 серийных авто
Ученые: Планета Нибиру вызвала мощные
Отношения Ксении Бородиной и Ольги Бузовой
Православные христиане отмечают 19 августа
В Ленинградской области парень «занялся половым
Ученые: Земля может погрузиться во тьму из-за
Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко
В Ставрополье произошло столкновение автобуса
Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с
В Сети появилось видео катающегося по улицам
Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун
НЛО в Северной Каролине оказался обычным
Житель Волгограда выиграл в лотерею 50 миллионов
Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в
Ученые: Чрезмерное употребление молока может
«Странный объект», обнаруженный Curiosity на
Власти Германии не разделяют готовность
ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих
Александр Емельяненко после поединка с Тони
Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах
«50 оттенков зеленого»: Ксения Бородина и Теона
Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса
«Хаббл» показал «огонь и ярость»
Ученые: Зеленый кофе в зернах в три раза
Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям
Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать
Саванные овсянки обучают пению каждое последующее
Просмотреть все новости