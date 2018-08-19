Сериал по "Властелину колец": Арагорн и Гендальф возвращаются в Новую Зеландию

Сам постановщик пока не подтвердил участие в проекте, но западные издания не исключают его появление в качестве продюсера. За разработку сериала отвечает студия Amazon, недавно запустившая собственный стриминг-сервис. Стоимость прав на экранизацию одного из сюжетов во вселенной «Властелина колец» составила порядка 250 миллионов долларов.Сюжет сериала пока держится в секрете. По данным инсайдеров, шоу будет повествовать о молодости Арагорна. Вместе с будущим королем Средиземья в сериале должен появиться и Гендальф. По поводу того, кто именно исполнит роли персонажей, пока ничего не известно.Заявленный производственный бюджет первого сезона сериала составит более миллиардов долларов. При создании шоу планируется использовать материалы из оригинальных полнометражных экранизаций, ввиду чего фанаты могут ожидать возвращения части каста фильмов Питера Джексона.