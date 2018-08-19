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УАЗ «Патриот» стал лидером в ТОП-5 серийных авто для охоты и рыбалки

Эксперты назвали ТОП-5 серийных авто для охоты и рыбалки. Лидером признали УАЗ «Патриот».

УАЗ «Патриот» стал лидером в ТОП-5 серийных авто для охоты и рыбалки


Экспедиционная версия УАЗ «Патриот» востребована на рынке России. Модель отличается высокими внедорожными качествами. Машина получила широкий список дополнительного оборудования. Речь идёт о специальном багажнике на крыше, лебёдке, защите рулевых тяг. На задней двери имеется лестница. На дисках колёс установлены особые шины. Данная машина стоит 1 099 000 рублей. На второй позиции оказался УАЗ-3909. Особую версию «буханки» создали специально для рыболовов и охотников. В авто имеется набор экспедиционного оборудования. Установлена стальная защита порогов, а также рулевых тяг. На крыше есть объемный багажник. Модель получила шины BFGoodrich All-Terrain и лебёдку. Микроавтобус расценивается в 850 000 руб.

Тройку ТОП замыкает особая версия хэтчбека Datsun mi-Do. Авто наделили системой хранения вещей, отсеком для холодильника, выдвижными ящиками, складным столом. В проём правой двери усыновлена лопата и топор. У машины демонтировали второй ряд сидений. В ТОП-5 также вошли экстремальные пикапы Toyota Hilux, Ford Ranger Raptor. В авто пересмотрели подвеску, моторы, тормоза.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:50
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