УАЗ «Патриот» стал лидером в ТОП-5 серийных авто для охоты и рыбалки

Экспедиционная версия УАЗ «Патриот» востребована на рынке России. Модель отличается высокими внедорожными качествами. Машина получила широкий список дополнительного оборудования. Речь идёт о специальном багажнике на крыше, лебёдке, защите рулевых тяг. На задней двери имеется лестница. На дисках колёс установлены особые шины. Данная машина стоит 1 099 000 рублей. На второй позиции оказался УАЗ-3909. Особую версию «буханки» создали специально для рыболовов и охотников. В авто имеется набор экспедиционного оборудования. Установлена стальная защита порогов, а также рулевых тяг. На крыше есть объемный багажник. Модель получила шины BFGoodrich All-Terrain и лебёдку. Микроавтобус расценивается в 850 000 руб.Тройку ТОП замыкает особая версия хэтчбека Datsun mi-Do. Авто наделили системой хранения вещей, отсеком для холодильника, выдвижными ящиками, складным столом. В проём правой двери усыновлена лопата и топор. У машины демонтировали второй ряд сидений. В ТОП-5 также вошли экстремальные пикапы Toyota Hilux, Ford Ranger Raptor. В авто пересмотрели подвеску, моторы, тормоза.