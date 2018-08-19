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В штате Миссисипи НЛО шпионил за оленями - Уфолог

Уфолог Скотт Уоринг много раз говорил подписчикам о существовании внеземной жизни. В этот раз он предоставил фото, сделанное в американском штате Миссисипи, на котором НЛО наблюдает за оленями.

В штате Миссисипи НЛО шпионил за оленями - Уфолог


Снимок был сделан на камеру с инфракрасной подсветкой, где диапазон освещения захватывает объект в радиусе от 20 до 40 метров. Уоринг утверждает, что внеземной разум шпионит за животными и считывает нужную информацию. Этот шар напоминает форму дрона, которым пользуются люди с целью сделать более масштабные фотографии. Но техника гуманоидов очень усовершенствована.

В штате Миссисипи НЛО шпионил за оленями - Уфолог


Уфолог подчеркивает, что зрение человека и животных не способно уловить инфракрасное свечение светодиодов, а вот внеземные явления оно зафиксировать может. Поклонники деятельности эксперта уверены, что НЛО действительно могут наблюдать за человеком, а также не обратили особого внимания на качество сюжета.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:20
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