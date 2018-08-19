В одной из клиник США одновременно забеременели 16 медсестер
СМИ сообщают, что в в одной из клиник американского штата Аризона, одновременно забеременели 16 медсестер. Сотрудницы утверждают, что они не договаривались между собой о будущем материнстве.
Как сообщается в прессе, в служебнойй столовой специально для женщин было изменено меню. Сотрудники медучреждения шутят, что девушки смогли забеременеть благодаря особенной воде, которую они постоянно пьют на работе.
Также руководство клиники освободило беременных сотрудниц от некоторых обязанностей.
Как сообщается в прессе, в служебнойй столовой специально для женщин было изменено меню. Сотрудники медучреждения шутят, что девушки смогли забеременеть благодаря особенной воде, которую они постоянно пьют на работе.
Также руководство клиники освободило беременных сотрудниц от некоторых обязанностей.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00