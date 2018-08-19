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Ученые: Планета Нибиру вызвала мощные землетрясения у берегов Фиджи

Американские ученые из американского ведомства NASA утверждают, что приближение неизученной планеты Нибиру может вызвать многочисленные катаклизмы на территории всей Земли. Недавно у берегов Фиджи уже произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2.

Ученые: Планета Нибиру вызвала мощные землетрясения у берегов Фиджи


Планета «Х» может спровоцировать настоящий апокалипсис, как считают сотрудники агенства. Приближение Нибиру к Земле вызовет многочисленные извержения вулканов, а также движения тектонических плит на всей территории планеты. По словам ученых, она способна «высасывать» лаву из земных недр.

Недавно вулканологи зафиксировали сильные подземные толчки возле острова Фиджи. Эпицентр катаклизма расположен в юго-западной части Тихого океана. Объект находится на глубине 559 км.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 12:35
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