Ученые: Планета Нибиру вызвала мощные землетрясения у берегов Фиджи

Планета «Х» может спровоцировать настоящий апокалипсис, как считают сотрудники агенства. Приближение Нибиру к Земле вызовет многочисленные извержения вулканов, а также движения тектонических плит на всей территории планеты. По словам ученых, она способна «высасывать» лаву из земных недр.Недавно вулканологи зафиксировали сильные подземные толчки возле острова Фиджи. Эпицентр катаклизма расположен в юго-западной части Тихого океана. Объект находится на глубине 559 км.