Православные христиане отмечают 19 августа праздник Яблочный Спас

«Спасом» этот день называют в связи с тем, что он посвящён Спасителю – Иисусу Христу, а «яблочным» праздник стал, потому что верующиево время посещения храма выражают Богу свою благодарность за урожай. Преображение Господне входит в число важных православных праздников. Христиане в этот день вспоминают, как Иисус Христос со своими учениками взошёл на гору Фавор и преобразился, после чего его одежда стала белоснежной. Затем появились пророки Илья и Моисей, ведущие беседу со Спасителем, а потом из облака раздался голос Бога.По традиции на Яблочный Спас принято варить варенье и печь пироги, приглашать в гости родных и знакомых, а также угощать нищих. В этот день нежелательно заниматься тяжёлым физическим трудом, а после праздничной службы в храме рекомендуется посвятить время общению с близкими. Постящимся нельзя есть яйца, молочную и мясную пищу, а также воспрещается завидовать, сквернословить и ругаться с окружающими.