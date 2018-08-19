В Ленинградской области парень «занялся половым актом» с автомобилем
В Сети появилось видео, как молодой человек «занялся половым актом» с автомобилем такси. Данный инцидент произошел в Ленинградской области в городе Кудрово.
Парень, взобравшись на транспортное средство, изображал половое сношение. Все происходящее сопровождалось криками, которые уместны во время интимной обстановки. Оргия продолжалась недолго, так как очевидцы вызвали полицейский патруль, сотрудники которого отправили юношу на медэкспертизу.
Вполне возможно, что молодой человек находился в наркотическом состоянии, а также у него могут быть проблемы с психикой.
Парень, взобравшись на транспортное средство, изображал половое сношение. Все происходящее сопровождалось криками, которые уместны во время интимной обстановки. Оргия продолжалась недолго, так как очевидцы вызвали полицейский патруль, сотрудники которого отправили юношу на медэкспертизу.
Вполне возможно, что молодой человек находился в наркотическом состоянии, а также у него могут быть проблемы с психикой.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00