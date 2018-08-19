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В Ставрополье произошло столкновение автобуса Setra с КамАЗом

В Ставрополье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Журналистам стало известно, что автобус модели Setra, который двигался по трассе «Кавказ» из Тбилиси в Краснодар, столкнулся с КамАЗом.

В Ставрополье произошло столкновение автобуса Setra с КамАЗом


В аварии погибли 2 человека. При этом семеро пассажиров получили травмы различной тяжести. Причины, которые спровоцировали ДТП, в настоящее время устанавливаются сотрудниками органов. В момент аварии в салоне перевозчика находились 2 водителя и 40 пассажиров.

Пострадавшие люди доставлены в медицинские учреждения Андроповского района и Невинномысска. Количество травмированных граждан уточняется. Водитель грузовика не пострадал.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:35
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