В Ставрополье произошло столкновение автобуса Setra с КамАЗом

В аварии погибли 2 человека. При этом семеро пассажиров получили травмы различной тяжести. Причины, которые спровоцировали ДТП, в настоящее время устанавливаются сотрудниками органов. В момент аварии в салоне перевозчика находились 2 водителя и 40 пассажиров.Пострадавшие люди доставлены в медицинские учреждения Андроповского района и Невинномысска. Количество травмированных граждан уточняется. Водитель грузовика не пострадал.