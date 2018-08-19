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Ученые: Земля может погрузиться во тьму из-за приближения Нибиру

Ученые из всех стран мира уже давно обсуждают влияние загадочной планеты Нибиру на земные процессы. Физик-теоретик Митио Кака недавно заявил, что Земля погрузится во тьму из-за приближения планеты «Х».

Ученые: Земля может погрузиться во тьму из-за приближения Нибиру


По словам ученого, увидеть Нибиру нельзя, потому что она расположена между Солнцем и Землей. Он также отметил, что масса этой планеты в пять раз больше массы Юпитера соответственно и ее гравитация, из-за чего на Голубой планете происходят аномальные явления, а по мере приближения планеты «Х» они лишь увеличатся и усилятся. Более того, Митио Кака считает, что человечество просто не доживет до приближения Нибиру, потому что астероиды этой планеты уничтожат все живое на Земле.

Физик-теоретик рассказал, что в NASA об угрозе якобы знают. По его словам, подсчитано, что почти 100% астероидов размером больше, нежели тот, который уничтожил всех динозавров. Чарльз Боден, глава NASA, по словам Кака, порекомендовал властям США «молиться», чтобы они не упали на поверхность Земли. Даже если астероиды все до одного сгорят в атмосфере, человечество попросту замерзнет из-за падения температуры когда космические объекты появятся на пути солнечных лучей.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:50
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