Эксперты выяснили, что в жизни писателя было много мистических событий, которые потом он описывал в своих произведениях. Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с планетой Нибиру в рассказе «Конец света».Сейчас тема, связанная с приближением загадочного объекта, волнует ученых и уфологов, а также становится популярной в сетях. Специалисты утверждают, что шедевр литератора в точности описывает конец света после столкновения с Нибиру. Орбита планеты разорвет на части все материки и станет причиной возникновения нового потопа, который уничтожит человечество.В «Конце света» Иван Тургенев подробно описывает события перед столкновением. Люди находились в комнате, после чего ребенок сообщил им о провалившейся земле. Затем перед глазами испуганных свидетелей события возникла гора, а дальше она превратилась в 500-метровую волну, смывающую все на пути.