АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с планетой Нибиру в рассказе «Конец света».

Эксперты выяснили, что в жизни писателя было много мистических событий, которые потом он описывал в своих произведениях. Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с планетой Нибиру в рассказе «Конец света».

Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с планетой Нибиру в рассказе «Конец света».



Сейчас тема, связанная с приближением загадочного объекта, волнует ученых и уфологов, а также становится популярной в сетях. Специалисты утверждают, что шедевр литератора в точности описывает конец света после столкновения с Нибиру. Орбита планеты разорвет на части все материки и станет причиной возникновения нового потопа, который уничтожит человечество.

В «Конце света» Иван Тургенев подробно описывает события перед столкновением. Люди находились в комнате, после чего ребенок сообщил им о провалившейся земле. Затем перед глазами испуганных свидетелей события возникла гора, а дальше она превратилась в 500-метровую волну, смывающую все на пути.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Земля может погрузиться во тьму из-за
Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко
В Ставрополье произошло столкновение автобуса
Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с
В Сети появилось видео катающегося по улицам
Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун
НЛО в Северной Каролине оказался обычным
Житель Волгограда выиграл в лотерею 50 миллионов
Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в
Ученые: Чрезмерное употребление молока может
«Странный объект», обнаруженный Curiosity на
Власти Германии не разделяют готовность
ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих
Александр Емельяненко после поединка с Тони
Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах
«50 оттенков зеленого»: Ксения Бородина и Теона
Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса
«Хаббл» показал «огонь и ярость»
Ученые: Зеленый кофе в зернах в три раза
Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям
Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать
Саванные овсянки обучают пению каждое последующее
Ученые предложили вариант идеального имени для
Дети испытавших стресс беременных женщин могут
Американцы ищут хозяина самому толстому коту в
Певица Лолита порадовала поклонников
Грузинский юноша установил новый рекорд по
В Аргентине беременная девушка скончалась после
Анастасия Волочкова поделилась с фанатами
Ученые: Признаки болезнь Паркинсона можно
Просмотреть все новости