В Сети появилось видео катающегося по улицам Монако Ferrari F40
В рамках видеохостинга YouTube было обнародовано видео, на котором демонстрируется итальянский суперкар с прямотоком Ferrari F40, катающийся по улицам Монако. Он издаёт очень мощный звук при работе двигателя.
Транспортное средство Ferrari F40 компания премировала в 1987 году. Авто выпускали в течение пяти лет. Данная версия считалась лучшей у премиального автобренда. В подкапотном пространстве модели размещается 8-цилиндровый 2,9-литровый турбодвигатель. Мотор способен генерировать 471 лошадиную силу.
Несмотря на все изюминки суперкара автодороги в Монако не позволяют владельцу полностью раскрыть потенциал транспортного средства.
Транспортное средство Ferrari F40 компания премировала в 1987 году. Авто выпускали в течение пяти лет. Данная версия считалась лучшей у премиального автобренда. В подкапотном пространстве модели размещается 8-цилиндровый 2,9-литровый турбодвигатель. Мотор способен генерировать 471 лошадиную силу.
Несмотря на все изюминки суперкара автодороги в Монако не позволяют владельцу полностью раскрыть потенциал транспортного средства.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00