В Сети появилось видео катающегося по улицам Монако Ferrari F40

Транспортное средство Ferrari F40 компания премировала в 1987 году. Авто выпускали в течение пяти лет. Данная версия считалась лучшей у премиального автобренда. В подкапотном пространстве модели размещается 8-цилиндровый 2,9-литровый турбодвигатель. Мотор способен генерировать 471 лошадиную силу.Несмотря на все изюминки суперкара автодороги в Монако не позволяют владельцу полностью раскрыть потенциал транспортного средства.