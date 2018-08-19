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В Сети появилось видео катающегося по улицам Монако Ferrari F40

В рамках видеохостинга YouTube было обнародовано видео, на котором демонстрируется итальянский суперкар с прямотоком Ferrari F40, катающийся по улицам Монако. Он издаёт очень мощный звук при работе двигателя.

В Сети появилось видео катающегося по улицам Монако Ferrari F40


Транспортное средство Ferrari F40 компания премировала в 1987 году. Авто выпускали в течение пяти лет. Данная версия считалась лучшей у премиального автобренда. В подкапотном пространстве модели размещается 8-цилиндровый 2,9-литровый турбодвигатель. Мотор способен генерировать 471 лошадиную силу.



Несмотря на все изюминки суперкара автодороги в Монако не позволяют владельцу полностью раскрыть потенциал транспортного средства.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00
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