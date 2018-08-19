Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун животные гибнут из-за ядовитых испарений

Исследования, проводимые учеными, показали, что в атмосфере вблизи Йеллоустоуна содержатся ядовитые газы, в состав которых входит монооксид углерода и сера. Однако пока неясно, что является их источником. Испарения могут подниматься из недр земли или попадают сюда вместе с воздушными массами.Специалисты уже зафиксировали в районе супервулкана гибель животных от токсических вещесвт. Пока еще этот процесс не приобрел массовый характер, но однозначно является тревожным симптомом.