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Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун животные гибнут из-за ядовитых испарений

Супервулкан Йеллоустоун по-прежнему беспокоит ученых, так как уже зафиксировано множество тревожных факторов, среди которых гибель животных из-за ядовитых испарений. Это свидетельствуют о том, что гигант в любой момент готов извергнуть огненную лаву.

Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун животные гибнут из-за ядовитых испарений


Исследования, проводимые учеными, показали, что в атмосфере вблизи Йеллоустоуна содержатся ядовитые газы, в состав которых входит монооксид углерода и сера. Однако пока неясно, что является их источником. Испарения могут подниматься из недр земли или попадают сюда вместе с воздушными массами.

Специалисты уже зафиксировали в районе супервулкана гибель животных от токсических вещесвт. Пока еще этот процесс не приобрел массовый характер, но однозначно является тревожным симптомом.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:50
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