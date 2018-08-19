Житель Волгограда выиграл в лотерею 50 миллионов рублей
Житель Волгограда стал обладателем самого крупнейшего выигрыша за время розыгрышей лотерей в России. Местные СМИ сообщили, что призовой фонд счастливчика составил 50 миллионов рублей.
Мужчина с точностью назвал все шесть номеров выигрышного билета, после чего стал счастливым обладателем крупного выигрыша. Счастливчика из Волгограда ожидают организаторы одной из отечественных лотерей в российской столице.
Имя обладателя удачливого лотерейного билета не называют, чтобы избежать провокаций со стороны аферистов и мошенников. При этом журналистам стало известно, что лотерейный билет житель Волгограда приобрёл всего за 80 рублей.
Мужчина с точностью назвал все шесть номеров выигрышного билета, после чего стал счастливым обладателем крупного выигрыша. Счастливчика из Волгограда ожидают организаторы одной из отечественных лотерей в российской столице.
Имя обладателя удачливого лотерейного билета не называют, чтобы избежать провокаций со стороны аферистов и мошенников. При этом журналистам стало известно, что лотерейный билет житель Волгограда приобрёл всего за 80 рублей.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 10:20