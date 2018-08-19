ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих возлюбленных

Безусловным лидером ТОП-5 предателей является Илья Яббаров, который недавно оставил свою беременную любовницу Алену Савкину и тут же стал «подкатывать» к Маргарите Ларченко.Ябба хвастается не только своей плодовитостью, но и популярностью среди женщин.На второе место нужно поставить Алексея Безуса, который не стал покидать проект вслед за избранницей, с которой недавно строил планы относительно супружеской жизни. А также мимоходом предал и Оксану Ряску, попользовавшись ее бытовыми услугами и пропиарившись на ней.Также предательством по отношению к возлюбленной славится и Виктор Шароваров, не только оставивший двух маленьких детей за пределами телестройки, но без зазрения совести попользовавшийся Сашей Шевой. После чего начал флиртовать с Ириной Пинчук.