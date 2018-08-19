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ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих возлюбленных

Сценарий популярного молодежного реалити-шоу «Дом-2» наполнен интригами, любовными историями и разлуками, когда мужчины без зазрения совести бросают своих возлюбленных и бросаются в новые любовные отношения.

Безусловным лидером ТОП-5 предателей является Илья Яббаров, который недавно оставил свою беременную любовницу Алену Савкину и тут же стал «подкатывать» к Маргарите Ларченко.

ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих возлюбленных

Ябба хвастается не только своей плодовитостью, но и популярностью среди женщин.

ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих возлюбленных

На второе место нужно поставить Алексея Безуса, который не стал покидать проект вслед за избранницей, с которой недавно строил планы относительно супружеской жизни. А также мимоходом предал и Оксану Ряску, попользовавшись ее бытовыми услугами и пропиарившись на ней.

ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих возлюбленных

Также предательством по отношению к возлюбленной славится и Виктор Шароваров, не только оставивший двух маленьких детей за пределами телестройки, но без зазрения совести попользовавшийся Сашей Шевой. После чего начал флиртовать с Ириной Пинчук.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:03
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