ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих возлюбленных
Сценарий популярного молодежного реалити-шоу «Дом-2» наполнен интригами, любовными историями и разлуками, когда мужчины без зазрения совести бросают своих возлюбленных и бросаются в новые любовные отношения.
Безусловным лидером ТОП-5 предателей является Илья Яббаров, который недавно оставил свою беременную любовницу Алену Савкину и тут же стал «подкатывать» к Маргарите Ларченко.
Ябба хвастается не только своей плодовитостью, но и популярностью среди женщин.
На второе место нужно поставить Алексея Безуса, который не стал покидать проект вслед за избранницей, с которой недавно строил планы относительно супружеской жизни. А также мимоходом предал и Оксану Ряску, попользовавшись ее бытовыми услугами и пропиарившись на ней.
Также предательством по отношению к возлюбленной славится и Виктор Шароваров, не только оставивший двух маленьких детей за пределами телестройки, но без зазрения совести попользовавшийся Сашей Шевой. После чего начал флиртовать с Ириной Пинчук.
Безусловным лидером ТОП-5 предателей является Илья Яббаров, который недавно оставил свою беременную любовницу Алену Савкину и тут же стал «подкатывать» к Маргарите Ларченко.
Ябба хвастается не только своей плодовитостью, но и популярностью среди женщин.
На второе место нужно поставить Алексея Безуса, который не стал покидать проект вслед за избранницей, с которой недавно строил планы относительно супружеской жизни. А также мимоходом предал и Оксану Ряску, попользовавшись ее бытовыми услугами и пропиарившись на ней.
Также предательством по отношению к возлюбленной славится и Виктор Шароваров, не только оставивший двух маленьких детей за пределами телестройки, но без зазрения совести попользовавшийся Сашей Шевой. После чего начал флиртовать с Ириной Пинчук.