Ученые: Чрезмерное употребление молока может спровоцировать развитие остеопороза и астмы

Многие медики советуют людям включить в рацион питания йогурт и сыр, чтобы организм мог получить кальций, витамины группы В и другие вещества. Молоко полезно для развития детей, а также оно может снизить риск развития диабета у людей, имеющих такой недуг.Ученый Бодо Мельник из Университета Оснабрюка, назвал продукт сложным сигнальным веществом для ухода за новорожденными детьми. Дети потом отказываются от своеобразного допинга роста во время взросления. Кроме того, здесь была замечена микро-РНК, помогающая людям осуществлять манипуляции с генетикой, но пока данные механизмы не изучены специалистами.