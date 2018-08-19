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Ученые: Чрезмерное употребление молока может спровоцировать развитие остеопороза и астмы

Ученые до сих пор ведут дискуссии о пользе и вреде популярного продукта. Последние исследования показали, что чрезмерное употребление молока может спровоцировать развитие остеопороза, астмы и диспепсии.

Многие медики советуют людям включить в рацион питания йогурт и сыр, чтобы организм мог получить кальций, витамины группы В и другие вещества. Молоко полезно для развития детей, а также оно может снизить риск развития диабета у людей, имеющих такой недуг.

Ученые: Чрезмерное употребление молока может спровоцировать развитие остеопороза и астмы


Ученый Бодо Мельник из Университета Оснабрюка, назвал продукт сложным сигнальным веществом для ухода за новорожденными детьми. Дети потом отказываются от своеобразного допинга роста во время взросления. Кроме того, здесь была замечена микро-РНК, помогающая людям осуществлять манипуляции с генетикой, но пока данные механизмы не изучены специалистами.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:50
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