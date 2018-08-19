АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

НЛО в Северной Каролине оказался обычным дирижаблем

Свидетели события из Северной Каролины сняли на видео НЛО и опубликовали ролик в Сети, набравший свыше одного миллиона просмотров. Но эксперты потом выяснили, что внеземной объект оказался обычным дирижаблем.

НЛО в Северной Каролине оказался обычным дирижаблем


Пользователи Сети, просмотрев сюжет с загадочным парящим объектом в небе над Северной Каролиной, долго пытались понять, что же находится в воздухе. Некоторые без сомнений заявили, что это НЛО парит над водной поверхностью, кто-то предположил, что это пролетал самолет ВВС США.



Скептики усомнились в загадочности объекта, которую ему приписывали многочисленные комментаторы, и решили, что это дирижабль, который используется для съемки спортивных игр с высоты. Позднее владельцы воздушного транспорта подтвердили, что их летательный аппарат снимал одну из гонок в США.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Земля может погрузиться во тьму из-за
Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко
В Ставрополье произошло столкновение автобуса
Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с
В Сети появилось видео катающегося по улицам
Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун
НЛО в Северной Каролине оказался обычным
Житель Волгограда выиграл в лотерею 50 миллионов
Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в
Ученые: Чрезмерное употребление молока может
«Странный объект», обнаруженный Curiosity на
Власти Германии не разделяют готовность
ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих
Александр Емельяненко после поединка с Тони
Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах
«50 оттенков зеленого»: Ксения Бородина и Теона
Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса
«Хаббл» показал «огонь и ярость»
Ученые: Зеленый кофе в зернах в три раза
Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям
Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать
Саванные овсянки обучают пению каждое последующее
Ученые предложили вариант идеального имени для
Дети испытавших стресс беременных женщин могут
Американцы ищут хозяина самому толстому коту в
Певица Лолита порадовала поклонников
Грузинский юноша установил новый рекорд по
В Аргентине беременная девушка скончалась после
Анастасия Волочкова поделилась с фанатами
Ученые: Признаки болезнь Паркинсона можно
Просмотреть все новости