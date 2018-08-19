НЛО в Северной Каролине оказался обычным дирижаблем

Пользователи Сети, просмотрев сюжет с загадочным парящим объектом в небе над Северной Каролиной, долго пытались понять, что же находится в воздухе. Некоторые без сомнений заявили, что это НЛО парит над водной поверхностью, кто-то предположил, что это пролетал самолет ВВС США.Скептики усомнились в загадочности объекта, которую ему приписывали многочисленные комментаторы, и решили, что это дирижабль, который используется для съемки спортивных игр с высоты. Позднее владельцы воздушного транспорта подтвердили, что их летательный аппарат снимал одну из гонок в США.