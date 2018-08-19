Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в Instagram

Поклонники давно заметили, что звёзды обмениваются сердечками и трогательными картинками, однако сами они не комментировали эту тему. Подписчики певицы были поражены, заметив столь откровенное признание в сетях. На последних фотографиях в Instagram она позировала перед камерами на греческом курорте, но рэпера рядом нет.Ранее Кэти Топурия состояла в браке с Львом Гейхманом, который является отцом её дочери. В прошлом году супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. Гуф тоже был женат на Айзе Вагаповой, от неё у рэпера есть сын, только пара рассталась после 5 лет совместной жизни.