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Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в Instagram

Кэти Топурия в Instagram опубликовала пост, в котором призналась в любви к рэперу Гуфу. Влюблённая пара уже не стесняется открыто демонстрировать свои отношения и чувства.

Поклонники давно заметили, что звёзды обмениваются сердечками и трогательными картинками, однако сами они не комментировали эту тему. Подписчики певицы были поражены, заметив столь откровенное признание в сетях. На последних фотографиях в Instagram она позировала перед камерами на греческом курорте, но рэпера рядом нет.

Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в Instagram


Ранее Кэти Топурия состояла в браке с Львом Гейхманом, который является отцом её дочери. В прошлом году супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. Гуф тоже был женат на Айзе Вагаповой, от неё у рэпера есть сын, только пара рассталась после 5 лет совместной жизни.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:05
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