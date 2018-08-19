«50 оттенков зеленого»: Ксения Бородина и Теона вышли на улицу в «пижамах»
В Instagram популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной появилось очаровательное фото с младшей дочерью, однако хейтеры тут же заявили, что звезда появилась на улице в пижаме.
Фанаты Бородиной пришли в восхищение, глядя на очень гармоничный снимок Ксении и ее младшей дочери Теоны. Фото выполнено в зеленых тонах, что натолкнуло подписчиков на мысль о «50 оттенках зеленого».
Поклонники отметили, что Ксения выглядит очень прилично в таком оригинальном наряде свободного кроя, хотя злопыхатели сравнили его с одеждой для сна.
«Ничего не имею против Ксюши, но по мне так наряд- пижама и сверху халат», - критиковали одеяния Бородиной подписчики.
Фолловеры были более доброжелательны в комментариях и написали маме и дочери множество комплиментов.
«Очень крутой стиль», «Очень красивые одежды, не вульгарно, стильно и все прикрыто», «Ксюша, у вас Тея такая деловая колбаса на всех фото, прям не могу», «Ксения, Вам не хватает ковра-самолета», «Ого, сколько зелени! 50 оттенков зелёного».
Фанаты Бородиной пришли в восхищение, глядя на очень гармоничный снимок Ксении и ее младшей дочери Теоны. Фото выполнено в зеленых тонах, что натолкнуло подписчиков на мысль о «50 оттенках зеленого».
Поклонники отметили, что Ксения выглядит очень прилично в таком оригинальном наряде свободного кроя, хотя злопыхатели сравнили его с одеждой для сна.
«Ничего не имею против Ксюши, но по мне так наряд- пижама и сверху халат», - критиковали одеяния Бородиной подписчики.
Фолловеры были более доброжелательны в комментариях и написали маме и дочери множество комплиментов.
«Очень крутой стиль», «Очень красивые одежды, не вульгарно, стильно и все прикрыто», «Ксюша, у вас Тея такая деловая колбаса на всех фото, прям не могу», «Ксения, Вам не хватает ковра-самолета», «Ого, сколько зелени! 50 оттенков зелёного».