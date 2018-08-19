«50 оттенков зеленого»: Ксения Бородина и Теона вышли на улицу в «пижамах»

Фанаты Бородиной пришли в восхищение, глядя на очень гармоничный снимок Ксении и ее младшей дочери Теоны. Фото выполнено в зеленых тонах, что натолкнуло подписчиков на мысль о «50 оттенках зеленого».Поклонники отметили, что Ксения выглядит очень прилично в таком оригинальном наряде свободного кроя, хотя злопыхатели сравнили его с одеждой для сна., - критиковали одеяния Бородиной подписчики.Фолловеры были более доброжелательны в комментариях и написали маме и дочери множество комплиментов.