Александр Емельяненко после поединка с Тони Джонсоном был доставлен в клинику
Поединок между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном закончился со счетом 29:29. Однако спортсмен после него был доставлен в клинику из-за множества ушибов, полученных в бою.
За последний год он нокаутировал пятерых соперников, не способных продержаться до третьего раунда. В данной ситуации противник оказался выносливым, а последствия боя негативно отразились на здоровье Александра Емельяненко.
Медики наложили российскому единоборцу швы на места рассечения, так что сейчас его здоровью ничего не угрожает. Раньше он 23 раза был победителем в ММА-поединках, чего нельзя сказать о Тони Джонсоне. Американец только 11 раз выиграл бои с соперниками.
За последний год он нокаутировал пятерых соперников, не способных продержаться до третьего раунда. В данной ситуации противник оказался выносливым, а последствия боя негативно отразились на здоровье Александра Емельяненко.
Медики наложили российскому единоборцу швы на места рассечения, так что сейчас его здоровью ничего не угрожает. Раньше он 23 раза был победителем в ММА-поединках, чего нельзя сказать о Тони Джонсоне. Американец только 11 раз выиграл бои с соперниками.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00