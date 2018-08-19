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Александр Емельяненко после поединка с Тони Джонсоном был доставлен в клинику

Поединок между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном закончился со счетом 29:29. Однако спортсмен после него был доставлен в клинику из-за множества ушибов, полученных в бою.

За последний год он нокаутировал пятерых соперников, не способных продержаться до третьего раунда. В данной ситуации противник оказался выносливым, а последствия боя негативно отразились на здоровье Александра Емельяненко.

Александр Емельяненко после поединка с Тони Джонсоном был доставлен в клинику


Медики наложили российскому единоборцу швы на места рассечения, так что сейчас его здоровью ничего не угрожает. Раньше он 23 раза был победителем в ММА-поединках, чего нельзя сказать о Тони Джонсоне. Американец только 11 раз выиграл бои с соперниками.

 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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