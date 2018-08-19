Александр Емельяненко после поединка с Тони Джонсоном был доставлен в клинику

За последний год он нокаутировал пятерых соперников, не способных продержаться до третьего раунда. В данной ситуации противник оказался выносливым, а последствия боя негативно отразились на здоровье Александра Емельяненко.Медики наложили российскому единоборцу швы на места рассечения, так что сейчас его здоровью ничего не угрожает. Раньше он 23 раза был победителем в ММА-поединках, чего нельзя сказать о Тони Джонсоне. Американец только 11 раз выиграл бои с соперниками.