«Странный объект», обнаруженный Curiosity на Марсе, оказался обычным камнем

Миссия Curiosity, стоимость которой 2,5 млрд долларов, была запущена осенью 2011 года и высадилась в кратере Гейл летом 2012 года. Задача робота состоит в том, чтобы выяснить, может ли поддерживаться микробная жизнь внутри объекта. Марсоход изучает также скальные породы, пытаясь выяснить, почему Марс превратился из теплого мира в холодную пустыню, которой он является сегодня.По мере своего продвижения Curiosity делает снимки, на одном из которых члены научной команды обнаружили «странный объект». Они приняли его за деталь марсохода, который тот мог потерять, выполняя свою работу. Однако позднее выяснилось, что это всего лишь тонкий каменный пласт.