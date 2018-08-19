АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

«Странный объект», обнаруженный Curiosity на Марсе, оказался обычным камнем

Научная марсианская лаборатория Curiosity запечатлела на поверхности планеты странный плоский объект, который, по мнению членов команды, мог потерять сам марсоход. Позднее специалисты выяснили, что это обычный камень.

«Странный объект», обнаруженный Curiosity на Марсе, оказался обычным камнем


Миссия Curiosity, стоимость которой 2,5 млрд долларов, была запущена осенью 2011 года и высадилась в кратере Гейл летом 2012 года. Задача робота состоит в том, чтобы выяснить, может ли поддерживаться микробная жизнь внутри объекта. Марсоход изучает также скальные породы, пытаясь выяснить, почему Марс превратился из теплого мира в холодную пустыню, которой он является сегодня.

По мере своего продвижения Curiosity делает снимки, на одном из которых члены научной команды обнаружили «странный объект». Они приняли его за деталь марсохода, который тот мог потерять, выполняя свою работу. Однако позднее выяснилось, что это всего лишь тонкий каменный пласт.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Житель Волгограда выиграл в лотерею 50 миллионов
Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в
Ученые: Чрезмерное употребление молока может
«Странный объект», обнаруженный Curiosity на
Власти Германии не разделяют готовность
ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих
Александр Емельяненко после поединка с Тони
Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах
«50 оттенков зеленого»: Ксения Бородина и Теона
Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса
«Хаббл» показал «огонь и ярость»
Ученые: Зеленый кофе в зернах в три раза
Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям
Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать
Саванные овсянки обучают пению каждое последующее
Ученые предложили вариант идеального имени для
Дети испытавших стресс беременных женщин могут
Американцы ищут хозяина самому толстому коту в
Певица Лолита порадовала поклонников
Грузинский юноша установил новый рекорд по
В Аргентине беременная девушка скончалась после
Анастасия Волочкова поделилась с фанатами
Ученые: Признаки болезнь Паркинсона можно
Влад Соколовский проводит время со своей дочерью
В Воронеже папарацци сфотографировали легендарный
Евгений Петросян рассказал, что не делал
Юлия Зимина показала в Instagram фото без макияжа
Туристы в Крыму запечатлели на камеру призрачную
Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с
Ученые: Свиньи способны узнать знакомое лицо
Просмотреть все новости