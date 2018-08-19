Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах «пластиковую капусту»

Одна из покупательниц в июле купила кочан капусты марки «Redmere Farms» в супермаркете «Tesco». Когда женщина стала готовить еду, заподозрила что-то неладное, а после опубликовала видеоролик на своей странице в Facebook о «пластиковых» капустных листьях.Британка рассказала, что купленный ею в супермаркете овощ слишком жесткий и пахнет пластиком. После этого случая вся ее семья решила питаться лишь фермерскими продуктами, поскольку они выращены без применения пищевых добавок и синтетических пестицидов. В комментариях под публикацией женщины появились аналогичные подтверждения ее слов от многих людей, столкнувшихся с аналогичной проблемой. На данный момент супермаркет «Tesco» подготавливает официальный комментарий о «пластиковой» капусте.