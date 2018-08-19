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Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах «пластиковую капусту»

Жители из разных уголков страны написали много сообщений в сетях, жалуясь на странную капусту, которая продается в супермаркетах. Британцы назвали ее «пластиковой» из-за того, что листья продукта слишком жесткие, а при поджоге капустный лист издает подозрительный запах пластика.

Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах «пластиковую капусту»


Одна из покупательниц в июле купила кочан капусты марки «Redmere Farms» в супермаркете «Tesco». Когда женщина стала готовить еду, заподозрила что-то неладное, а после опубликовала видеоролик на своей странице в Facebook о «пластиковых» капустных листьях.

Британцы жалуются на продающуюся в супермаркетах «пластиковую капусту»


Британка рассказала, что купленный ею в супермаркете овощ слишком жесткий и пахнет пластиком. После этого случая вся ее семья решила питаться лишь фермерскими продуктами, поскольку они выращены без применения пищевых добавок и синтетических пестицидов. В комментариях под публикацией женщины появились аналогичные подтверждения ее слов от многих людей, столкнувшихся с аналогичной проблемой. На данный момент супермаркет «Tesco» подготавливает официальный комментарий о «пластиковой» капусте.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:50
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