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Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса после похудения

Многие люди, старающиеся сбросить лишний вес, сидя на диете, в первый год набирают 50 процентов от потерянного веса, а в последующие три года восстанавливают его. Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса после похудения.

Согласно проведённому исследованию, чтобы не набрать лишние килограммы после диеты, нужно изменить привычки. Многие знают, что поддержать фигуру помогает здоровое питание и физическая активность, однако на самом деле это достаточно сложный процесс.

Ученые нашли ключ к удержанию нормального веса после похудения


Эксперты для проведения исследования набрали 75 добровольцев с избыточным весом, разделив их на три группы. В одной группе людей заставили нарушать их старые привычки, для второй сформировали новые правила, а третья наблюдалась без каких-либо изменений, касающихся привычного образа питания. Спустя 12 недель, испытуемые из первых двух групп потеряли около 3,1 кг веса, а через год они сбросили ещё 2,1 кг. Участники последней группы сохранили прежнюю массу тела.

Эксперты поделились теми полезными привычками, которые помогли похудеть участникам эксперимента. Как оказалось, надо питаться примерно в одно и то же время, употребляя в пищу «здоровые» жиры, содержащиеся в масляной рыбе, авокадо и орехах; ходить ежедневно не менее 10 000 шагов; использовать более мелкие тарелки и есть не спеша. Также они рекомендуют съедать пять порций фруктов и овощей в день, увеличить активность, и пить больше воды.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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