«Хаббл» показал «огонь и ярость» звездообразования во Вселенной

Уникальное изображение удалось получить с помощью автоматической обсерватории «Хаббл». На панорамном снимке можно рассмотреть «огонь и ярость рождения звезд в далеких уголках Вселенной». Кроме того, фото содержит около 15 000 галактик, а в 12 000 из них происходит активное образование звезд.Астрономы NASA отмечают, что способность «Хаббла» различать УФ-излучение – новое окно в эволюции Вселенной. Она дает возможность изучать рождение звезд, которые появились за последние 11 миллиардов лет. Благодаря данным ИК- и УФ-излучения, которое улавливает космический аппарат на околоземной орбите, а также информации с других наземных и космических телескопов, ученые смогли составить на сегодняшний день полный портрет истории Вселенной.