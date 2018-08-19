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«Хаббл» показал «огонь и ярость» звездообразования во Вселенной

Сотрудникам NASA удалось получить с помощью телескопа "Хаббл" один из самых больших панорамных снимков звездообразования во Вселенной. Об этом сообщает космическое агентство США.

«Хаббл» показал «огонь и ярость» звездообразования во Вселенной


Уникальное изображение удалось получить с помощью автоматической обсерватории «Хаббл». На панорамном снимке можно рассмотреть «огонь и ярость рождения звезд в далеких уголках Вселенной». Кроме того, фото содержит около 15 000 галактик, а в 12 000 из них происходит активное образование звезд.

Астрономы NASA отмечают, что способность «Хаббла» различать УФ-излучение – новое окно в эволюции Вселенной. Она дает возможность изучать рождение звезд, которые появились за последние 11 миллиардов лет. Благодаря данным ИК- и УФ-излучения, которое улавливает космический аппарат на околоземной орбите, а также информации с других наземных и космических телескопов, ученые смогли составить на сегодняшний день полный портрет истории Вселенной.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:15
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