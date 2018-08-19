Ученые: Зеленый кофе в зернах в три раза эффективнее обычного при похудении

В процессе эксперимента, в котором приняли участие 30 оппонентов с лишним весом, выяснилось, что та часть группы, которая употребляла обычный растворимый кофе, в среднем сбросила 1,7 кг. Оставшаяся часть выпивала напиток, приготовленный из зеленого кофе в зернах и потеряла в весе в среднем 5,4 кг. Отмечается, что во время эксперимента испытуемые свой привычный рацион питания не меняли.Данный факт исследователи объясняют тем, что в этом растительном продукте, который не подвержен термической обработке, в большом количестве содержатся антиоксиданты и хлорогеновая кислота, способствующие ускоренному сжиганию жира. Кроме того, кофе из зеленых зерен не менее полезен для здоровья, поскольку способствует улучшению работы сосудистой системы и восполнению энергии в организме.