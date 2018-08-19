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Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям получать счастье от реального общения

Специалисты после нового исследования пришли к выводу, что цифровая жизнь может мешать людям, испытывать счастье от личного общения. Особенно это касается молодого поколения, которое хорошо разбирается в гаджетах.

В исследовании принимали участие 120 студентов, которые пять раз в день в течение недели рассказывали о своих чувствах и о том, чем они занимались за 15 минут до опроса. Учащиеся сообщили экспертам, что после использования смартфонов они чувствовали себя более отвлечёнными во время личных контактов, а также получали меньше наслаждения от такого общения.

Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям получать счастье от реального общения


Ещё одно исследование показало, что наличие смартфонов снижает удовольствие от обеда или ужина с семьёй или друзьями. Те испытуемые, у которых под рукой находился смартфон во время застолья, чувствовали себя более отвлечёнными и менее наслаждались обедом, чем те, кто сидел за столом без гаджетов. После проведённых исследований специалисты пришли к выводу, что гаджеты мешают испытывать человеку счастье от реального общения.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:50
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