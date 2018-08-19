Исследование: Цифровые гаджеты мешают людям получать счастье от реального общения

В исследовании принимали участие 120 студентов, которые пять раз в день в течение недели рассказывали о своих чувствах и о том, чем они занимались за 15 минут до опроса. Учащиеся сообщили экспертам, что после использования смартфонов они чувствовали себя более отвлечёнными во время личных контактов, а также получали меньше наслаждения от такого общения.Ещё одно исследование показало, что наличие смартфонов снижает удовольствие от обеда или ужина с семьёй или друзьями. Те испытуемые, у которых под рукой находился смартфон во время застолья, чувствовали себя более отвлечёнными и менее наслаждались обедом, чем те, кто сидел за столом без гаджетов. После проведённых исследований специалисты пришли к выводу, что гаджеты мешают испытывать человеку счастье от реального общения.