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Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать кроссовки в мусорном баке

Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать в мусорном баке свои кроссовки. Этот процесс был снят на видео, которое певец выложил в Instagram.

Исполнитель каким-то образом выбросил новые кроссовки Nike из последней коллекции, которые Регина Тодоренко купила для себя. После того как телеведущая обнаружила, что обуви нигде нет, она заставила возлюбленного искать пропажу в мусорном баке. Влад Топалов, надев перчатки, пошёл искать кроссовки, но судя по видеоролику, обувь найти ему не удалось. Теледива в гневе назвала бойфренда «валенком», недоумевая, как он умудрился выбросить новые кроссовки.

Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать кроссовки в мусорном баке


В комментариях к видеоролику многие поклонники восприняли с юмором данную ситуацию, отметив, что после такого события провинившийся певец готов на всё, чтобы получить прощение возлюбленной. Нашлись и те, кто заявил, что своим поступком Топалов портит репутацию. Если он и решился на такой поступок, то зачем об этом сообщать широкой публике.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:30
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