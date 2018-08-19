Регина Тодоренко заставила Влада Топалова искать кроссовки в мусорном баке

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Авг 2018 в 7:59 PDT

Исполнитель каким-то образом выбросил новые кроссовки Nike из последней коллекции, которые Регина Тодоренко купила для себя. После того как телеведущая обнаружила, что обуви нигде нет, она заставила возлюбленного искать пропажу в мусорном баке. Влад Топалов, надев перчатки, пошёл искать кроссовки, но судя по видеоролику, обувь найти ему не удалось. Теледива в гневе назвала бойфренда «валенком», недоумевая, как он умудрился выбросить новые кроссовки.В комментариях к видеоролику многие поклонники восприняли с юмором данную ситуацию, отметив, что после такого события провинившийся певец готов на всё, чтобы получить прощение возлюбленной. Нашлись и те, кто заявил, что своим поступком Топалов портит репутацию. Если он и решился на такой поступок, то зачем об этом сообщать широкой публике.