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Пользователи Сети назвали Ксению Собчак «плоской со всех сторон»

Вот уже вторую неделю подряд бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак проводит в отпуске, а именно во Франции. В своем микроблоге она часто публикует разнообразные красочные фото, на которых то позирует одна на фоне прекрасных видов, то показывает подписчикам свою семью.

Так, несколько дней назад, девушка разместила снимок, на котором она в черном купальнике стоит под душем, а на заднем плане виднеется море.

Пользователи Сети назвали Ксению Собчак «плоской со всех сторон»

В итоге, столь пикантный кадр не был расценен по достоинству, ведь пользователи сети раскритиковали его из-за плохой физической формы теледивы.

Подписчики Ксении заметили, что она со всех сторон плоская: нет ни груди, ни ягодиц, ни талии. В комментариях они стали осуждать Собчак и советовать немедленно заняться своим телом.

«Сама плоскость», «Доска для серфинга», «Плоская со всех сторон», «Может лучше в зал, Ксения Анатольевна?», «Можно было в профиль и не выставлять свою лошадиную челюсть и плоскую грудь, а в остальном все класс!», «Капец, немного обескуражен. Попа где?!», - писали они.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:34
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