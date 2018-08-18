Пользователи Сети назвали Ксению Собчак «плоской со всех сторон»

«Сама плоскость», «Доска для серфинга», «Плоская со всех сторон», «Может лучше в зал, Ксения Анатольевна?», «Можно было в профиль и не выставлять свою лошадиную челюсть и плоскую грудь, а в остальном все класс!», «Капец, немного обескуражен. Попа где?!», - писали они.

Так, несколько дней назад, девушка разместила снимок, на котором она в черном купальнике стоит под душем, а на заднем плане виднеется море.В итоге, столь пикантный кадр не был расценен по достоинству, ведь пользователи сети раскритиковали его из-за плохой физической формы теледивы.Подписчики Ксении заметили, что она со всех сторон плоская: нет ни груди, ни ягодиц, ни талии. В комментариях они стали осуждать Собчак и советовать немедленно заняться своим телом.