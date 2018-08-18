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Ольга Бузова показала новую заставку шоу «Замуж за Бузову»

Чуть больше недели осталось до выхода на экран женского варианта шоу «Холостяк» с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой в главной роли. Как уже было раньше сказано, бороться за сердце теледивы будут 15 мужчин, а ведущей станет звезда Comedy Club Марина Кравец.

Сегодня, на своей странице в Instagram Оля опубликовала новый пост, в котором продемонстрировала очередной анонс к будущему шоу. В нем она эффектно передвигалась по большому залу, уставленному статуями мужчин, к своему трону.

Ольга Бузова показала новую заставку шоу «Замуж за Бузову»

«Осталось 8 дней, с 26 августа в 20.00 на ТНТ», - написала Бузова.

Ее подписчикам понравился новый ролик и в комментариях они рассыпались в комплиментах, отметив, что находятся в предвкушении шедевра и считают дни до выхода первого выпуска.

Не осталась в стороне и младшая сестра знаменитости, она скопировала ролик к себе на страницу и заявила, что вместе со всеми поклонниками Оли тоже ждет выхода шоу.

«Это будет ВАУ! С нетерпением жду», - написала Анна.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:17
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