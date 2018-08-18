На смену Юлии Ефременковой на Остров любви отправился Влад Кадони

«Оделся под дерево) В поиске родственного в его нервной системе...не знаю что вы там делаете, а я лечу на Сейшелы наводить «свои порядки»)», - написал он в своем микроблоге.

Зрители поблагодарили девушку за те 2 недели, что она провела на Острове любви и начали гадать, кто именно ее заменит. Они сразу отбросили кандидатуры Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, а также Андрея Черкасова, который только приехал с островов.В итоге, остались только Ольга Орлова и Влад Кадони. Причем фанаты реалити-шоу были уверены, что на Сейшелы отправится Оля, ведь незадолго до сообщения Ефременковой она вернулась из отпуска. Но на самом деле в жаркий тропический климат был отправлен Влад.Стоит отметить, что это будет не первая поездка Кадони на Остров любви, однако бывает он там реже, чем остальные ведущие, поскольку у него непереносимость влажного воздуха и яркого солнца.