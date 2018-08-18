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Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по пути в Рим

Несколько недель подряд экс-участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев рассказывал своим подписчикам о том, что совсем скоро отправится в отпуск и жаловался на необходимость паковать чемоданы. А те в свою очередь готовились наблюдать за ним и его популярной супругой в их Stories и ленте.

И сложно поспорить с тем, что Гусев и Виктория Романец популярны, поскольку их действительно узнают на улицах, а некоторые даже снимают на камеру и выкладывают полученные кадры в Сеть, чтобы и остальные узнали, как на самом деле они выглядят.

Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по пути в Рим

Последняя поездка в Рим не стала тому исключением. Внимательные пользователи сети заметили девушку еще в аэропорту, а после летели с ней и Антоном в одном самолете, где сделали еще несколько фото.

Позже они опубликовали полученный компромат в социальных сетях, а также поделились своими впечатлениями от этих возлюбленных.

Так, очевидцы утверждают, что от Вики и Антона исходил ужасный запах, а сами они были похожи на «бродяг», нежели на медийных личностей.

Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по пути в Рим

Более того, был раскрыт страшный секрет Гусева, который этим летом практически не снимает головной убор. По словам окружающих, таким образом молодой человек скрывает свою стремительно лысеющую голову.

Стоит отметить, что проверить истинность этих утверждений не представляется возможным, однако хейтеры уверены, что это действительно правда.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:41
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