Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по пути в Рим

И сложно поспорить с тем, что Гусев и Виктория Романец популярны, поскольку их действительно узнают на улицах, а некоторые даже снимают на камеру и выкладывают полученные кадры в Сеть, чтобы и остальные узнали, как на самом деле они выглядят.Последняя поездка в Рим не стала тому исключением. Внимательные пользователи сети заметили девушку еще в аэропорту, а после летели с ней и Антоном в одном самолете, где сделали еще несколько фото.Позже они опубликовали полученный компромат в социальных сетях, а также поделились своими впечатлениями от этих возлюбленных.Так, очевидцы утверждают, что от Вики и Антона исходил ужасный запах, а сами они были похожи на «бродяг», нежели на медийных личностей.Более того, был раскрыт страшный секрет Гусева, который этим летом практически не снимает головной убор. По словам окружающих, таким образом молодой человек скрывает свою стремительно лысеющую голову.Стоит отметить, что проверить истинность этих утверждений не представляется возможным, однако хейтеры уверены, что это действительно правда.