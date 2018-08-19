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Дети испытавших стресс беременных женщин могут страдать от депрессии

После исследований ученые выяснили, что дети испытавших стресс беременных женщин могут страдать от депрессии. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Исследователи из Университета Шарите в Берлине проанализировали уровень кортизола у 70 беременных женщин. Анализ проводили на раннем, среднем и позднем сроках беременности. На следующем этапе, провели МРТ-сканирование младенцев в возрасте четырех недель. Через два года 45 матерей рассказали о состоянии их детей, есть ли у них проблемы со сном, выглядят они одинокими, грустными, обеспокоенными, а так же как ладят с другими. В результате специалисты определили, что 2-летние девочки часто испытывают депрессию и тревогу.
Дети испытавших стресс беременных женщин могут страдать от депрессии


Авторы исследования сообщили, что повышение уровня кортизола во время беременности повлияло на функциональные связи в мозге новорожденных. Причем изменения происходят в области, ответственной за обработку эмоций. В результате у детей, примерно через два года, развивается такая патология психики.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:30
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