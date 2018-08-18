Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию после развода

«Пока не буду ничего менять, пусть с дочей будет одна фамилия», - объяснила она.

И хотя девушка уже заявила о том, что процесс расторжения брака будет долгим, поскольку необходимы дополнительные документы из-за украинского гражданства супруга, многие уверены, что расставание этой пары неизбежно.Сами же Блюменкранцы пока никак не комментируют свой разрыв, устроив лишь небольшую ссору в соцсетях и тем самым подтвердив, что их конфликт был серьезным.Между тем, несмотря на развод, Тата продолжает вести активный образ жизни и на днях вспомнила о своей кондитерской, открытие которой произойдет уже совсем скоро. Она показала фанатам вывеску, на которой красуется фамилия Блюменкранц. По всей видимости, именно такое название будет носить ее заведение.Стоит сказать, что у публики это вызвало недоумение, поскольку при разводе фамилию необходимо будет сменить. Однако Тата поспешила успокоить фанатов, сообщив, что даже после расторжения брака она останется при своей нынешней фамилии.Сам Валера совсем не против этого. Во всяком случае, он не готов выяснять с супругой отношения по таким мелочам, отстаивая лишь право видеться со своей дочерью.