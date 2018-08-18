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Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию после развода

Самой обсуждаемой новостью последней недели стал развод экс-участников телепроекта «Дом-2» Таты и Валеры Блюменкрац, которые выйдя за ворота не сумели сохранить семью, несмотря на наличие общего ребенка.

И хотя девушка уже заявила о том, что процесс расторжения брака будет долгим, поскольку необходимы дополнительные документы из-за украинского гражданства супруга, многие уверены, что расставание этой пары неизбежно.

Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию после развода

Сами же Блюменкранцы пока никак не комментируют свой разрыв, устроив лишь небольшую ссору в соцсетях и тем самым подтвердив, что их конфликт был серьезным.

Между тем, несмотря на развод, Тата продолжает вести активный образ жизни и на днях вспомнила о своей кондитерской, открытие которой произойдет уже совсем скоро. Она показала фанатам вывеску, на которой красуется фамилия Блюменкранц. По всей видимости, именно такое название будет носить ее заведение.

Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию после развода

Стоит сказать, что у публики это вызвало недоумение, поскольку при разводе фамилию необходимо будет сменить. Однако Тата поспешила успокоить фанатов, сообщив, что даже после расторжения брака она останется при своей нынешней фамилии.

«Пока не буду ничего менять, пусть с дочей будет одна фамилия», - объяснила она.

Сам Валера совсем не против этого. Во всяком случае, он не готов выяснять с супругой отношения по таким мелочам, отстаивая лишь право видеться со своей дочерью.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:10
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