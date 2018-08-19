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Американцы ищут хозяина самому толстому коту в мире

Американцы ищут хозяина самому толстому коту в мире. Будущий владелец домашнего питомца должен обладать хорошим чувством юмора.
Американцы ищут хозяина самому толстому коту в мире


СМИ сообщают, что в США сотрудники питомника Wright Way Rescue опубликовали в социальных сетях объявление о поиске хозяина для питомца – 7-летнего кота Бруно. Животное имеет немалый лишний вес и капризный характер. Пока пушистый красавец сидит на диете.



У будущих хозяев Бруно должно быть отличное чувство юмора, а также свободное время. Кот любит играться с перышком, которое привязано к палке, а вот гладить его по его животу не рекомендуется, потому что это сильно обижает уникальную особь.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00
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