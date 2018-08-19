Американцы ищут хозяина самому толстому коту в мире

СМИ сообщают, что в США сотрудники питомника Wright Way Rescue опубликовали в социальных сетях объявление о поиске хозяина для питомца – 7-летнего кота Бруно. Животное имеет немалый лишний вес и капризный характер. Пока пушистый красавец сидит на диете.У будущих хозяев Бруно должно быть отличное чувство юмора, а также свободное время. Кот любит играться с перышком, которое привязано к палке, а вот гладить его по его животу не рекомендуется, потому что это сильно обижает уникальную особь.