Певица Лолита порадовала поклонников провокационным видео в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 17 Авг 2018 в 1:04 PDT

Вокруг Лолиты Милявской всегда было много скандалов. Несколько часов назад исполнительница решила вспомнить молодость и опубликовала архивный ролик, который является записью одного из её выступлений на Новый год. В представленной видеозаписи знаменитость исполняет песню в дуэте с певцом Игорем Угольниковым, упоминая об интимных отношениях. На видео Лолита начинает раздеваться, оставшись в коротком красном платье. В подписи к ролику знаменитость написала: «Готовлюсь к тому, что будет 55».Подписчики Лолиты пришли в восторг от увиденного и написали огромное количество положительных комментариев. За короткий промежуток времени видео посмотрело более 471000 человек.