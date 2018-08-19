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Певица Лолита порадовала поклонников провокационным видео в Instagram

Популярная певица Лолита перед грядущим днем рождения опубликовала в Instagram архивное видео, в котором она раздевается перед камерой. Поклонников обрадовал провокационный сюжет звезды, вызвавший много позитивных эмоций у людей.

Певица Лолита порадовала поклонников провокационным видео в Instagram

Вокруг Лолиты Милявской всегда было много скандалов. Несколько часов назад исполнительница решила вспомнить молодость и опубликовала архивный ролик, который является записью одного из её выступлений на Новый год. В представленной видеозаписи знаменитость исполняет песню в дуэте с певцом Игорем Угольниковым, упоминая об интимных отношениях. На видео Лолита начинает раздеваться, оставшись в коротком красном платье. В подписи к ролику знаменитость написала: «Готовлюсь к тому, что будет 55».

Певица Лолита порадовала поклонников провокационным видео в Instagram

Подписчики Лолиты пришли в восторг от увиденного и написали огромное количество положительных комментариев. За короткий промежуток времени видео посмотрело более 471000 человек.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:30
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