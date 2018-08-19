Певица Лолита порадовала поклонников провокационным видео в Instagram
Популярная певица Лолита перед грядущим днем рождения опубликовала в Instagram архивное видео, в котором она раздевается перед камерой. Поклонников обрадовал провокационный сюжет звезды, вызвавший много позитивных эмоций у людей.
Вокруг Лолиты Милявской всегда было много скандалов. Несколько часов назад исполнительница решила вспомнить молодость и опубликовала архивный ролик, который является записью одного из её выступлений на Новый год. В представленной видеозаписи знаменитость исполняет песню в дуэте с певцом Игорем Угольниковым, упоминая об интимных отношениях. На видео Лолита начинает раздеваться, оставшись в коротком красном платье. В подписи к ролику знаменитость написала: «Готовлюсь к тому, что будет 55».
Подписчики Лолиты пришли в восторг от увиденного и написали огромное количество положительных комментариев. За короткий промежуток времени видео посмотрело более 471000 человек.
Вокруг Лолиты Милявской всегда было много скандалов. Несколько часов назад исполнительница решила вспомнить молодость и опубликовала архивный ролик, который является записью одного из её выступлений на Новый год. В представленной видеозаписи знаменитость исполняет песню в дуэте с певцом Игорем Угольниковым, упоминая об интимных отношениях. На видео Лолита начинает раздеваться, оставшись в коротком красном платье. В подписи к ролику знаменитость написала: «Готовлюсь к тому, что будет 55».
Подписчики Лолиты пришли в восторг от увиденного и написали огромное количество положительных комментариев. За короткий промежуток времени видео посмотрело более 471000 человек.