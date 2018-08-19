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Ученые предложили вариант идеального имени для кота

Специалисты выяснили, что животным вовсе не безразлично, как их назовут. Они разобрались в проблеме и предложили вариант идеального имени для кота.

Ученые применили технологию, которая заключается в простом имени для питомца, отметив, что его имя должно заканчиваться на букву «и». Ветеринары связали это с тем, что у кошек повышенная реакция на высокие звуки, поэтому они отказываются воспринимать некоторые клички. В проведенных опытах специалисты задействовали кота по имени Ланселот. Решено было доказать, что имя не совсем хорошее, так как на его окончание приходится низкая нота. Если кота звали по его имени, он не проявлял никакой реакции.

Ученые предложили вариант идеального имени для кота


Но все поменялось, когда он услышал слово «Ланси». Животное сразу отреагировало, поскольку его привлек шум с высокой нотой. Так же эксперты уточнили, что кота можно привлечь любым коротким именем, только заканчиваться оно должно на высокий звук.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:00
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