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Грузинский юноша установил новый рекорд по скоростной сборке шести кубиков Рубика

Гражданин Грузии Вако Марчиашливли установил новый мировой рекорд по скорости сборки шести кубиков Рубика. Превзойдя прежнее достижение, он сумел войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Грузинский юноша установил новый рекорд по скоростной сборке шести кубиков Рубика


18-летний парень за 1 мин 44 сек успел собрать 6 кубиков Рубика. Юноша в это время находился под водой. Новый результат зарегистрировали эксперты в тбилисском аквапарке. Вако Марчилашивли является двукратным чемпионом Грузии в данном направлении, но сборкой всемирно известной головоломки под водой подросток занимался впервые. Рекорд был установлен с первой попытки. Грузин улучшил предыдущий результат, который принадлежал гражданину США Энтони Бруксу. В 2014 году он за 1 мин 18 сек собрал 5 кубиков. Юноша устанавливал рекорд в емкости, которая была заполнена водой на 2 кубических метра, одержав победу над своим коллегой.

Рекорд по сборке головоломки не в экстремальных, а в привычных условиях, принадлежит американскому подростку Патрику Понсу. В прошедшем году 15-летний школьник смог собрать кубик Рубика всего за 4,69 с. Прежний показатель имел отличие от нового достижения только на 0,05 с.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00
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