Грузинский юноша установил новый рекорд по скоростной сборке шести кубиков Рубика

18-летний парень за 1 мин 44 сек успел собрать 6 кубиков Рубика. Юноша в это время находился под водой. Новый результат зарегистрировали эксперты в тбилисском аквапарке. Вако Марчилашивли является двукратным чемпионом Грузии в данном направлении, но сборкой всемирно известной головоломки под водой подросток занимался впервые. Рекорд был установлен с первой попытки. Грузин улучшил предыдущий результат, который принадлежал гражданину США Энтони Бруксу. В 2014 году он за 1 мин 18 сек собрал 5 кубиков. Юноша устанавливал рекорд в емкости, которая была заполнена водой на 2 кубических метра, одержав победу над своим коллегой.Рекорд по сборке головоломки не в экстремальных, а в привычных условиях, принадлежит американскому подростку Патрику Понсу. В прошедшем году 15-летний школьник смог собрать кубик Рубика всего за 4,69 с. Прежний показатель имел отличие от нового достижения только на 0,05 с.