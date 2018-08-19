В Аргентине беременная девушка скончалась после попытки вызвать выкидыш при помощи петрушки

Женщина пыталась самостоятельно прервать беременность, так как в государстве из-за религии действует запрет на аборты. Результатом самостоятельных действий особы стал септический шок вследствие заражения матки. После данного инцидента общественность взбунтовалась. Многие вышли на улицы Буэнос-Айреса с транспарантами. Протесты прошли вблизи больницы, где скончалась пациентка. По словам пресс-секретаря больницы, при введении стебля петрушки в матку, микробы попадают внутрь, увеличиваясь в количестве внутри влагалища. В свою очередь это может вызывать серьезную инфекцию.Представителями органов здравоохранения отмечается, что в Аргентине ежегодно проводится примерно 500 000 незаконных абортов. Ежегодно 80 000 женщин госпитализируют с осложнениями после попыток нежелательных действий.