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В Аргентине беременная девушка скончалась после попытки вызвать выкидыш при помощи петрушки

В Аргентине беременная девушка скончалась после попытки вызвать выкидыш при помощи петрушки. Пострадавшая особа вставила ее во влагалище, после чего была срочно госпитализирована в клинику.
В Аргентине беременная девушка скончалась после попытки вызвать выкидыш при помощи петрушки


Женщина пыталась самостоятельно прервать беременность, так как в государстве из-за религии действует запрет на аборты. Результатом самостоятельных действий особы стал септический шок вследствие заражения матки. После данного инцидента общественность взбунтовалась. Многие вышли на улицы Буэнос-Айреса с транспарантами. Протесты прошли вблизи больницы, где скончалась пациентка. По словам пресс-секретаря больницы, при введении стебля петрушки в матку, микробы попадают внутрь, увеличиваясь в количестве внутри влагалища. В свою очередь это может вызывать серьезную инфекцию.

Представителями органов здравоохранения отмечается, что в Аргентине ежегодно проводится примерно 500 000 незаконных абортов. Ежегодно 80 000 женщин госпитализируют с осложнениями после попыток нежелательных действий.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:30
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