Анастасия Волочкова поделилась с фанатами секретом своей растяжки

Находясь на отдыхе в Греции Анастасия Волочкова не забывает про своих фанатов и ежедневно публикует в Instagram новые снимки. Несколько часов назад балерина обнародовала сюжет, продемонстрировав растяжку прямо на дереве. Балерина написала: «Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц,- надо сначала поучиться в Академии балета, а потом стать примой». Упомянула знаменитость и о том, что сделала 32 фуэте, а также покорила самые прославленные мировые сцены.Недоброжелатели, которых у Анастасии Волочковой не меньше,чем поклонников, не оставили ее фото без внимания и порекомендовали балерине прекратить восхвалять себя и заняться воспитанием дочери.