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Анастасия Волочкова поделилась с фанатами секретом своей растяжки

Анастасия Волочкова решила поделиться с подписчиками в Instagram секретом своей знаменитой растяжки. Балерина попросила их даже не пытаться повторить результат её профессионального навыка.

Анастасия Волочкова поделилась с фанатами секретом своей растяжки

Находясь на отдыхе в Греции Анастасия Волочкова не забывает про своих фанатов и ежедневно публикует в Instagram новые снимки. Несколько часов назад балерина обнародовала сюжет, продемонстрировав растяжку прямо на дереве. Балерина написала: «Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц,- надо сначала поучиться в Академии балета, а потом стать примой». Упомянула знаменитость и о том, что сделала 32 фуэте, а также покорила самые прославленные мировые сцены.

Анастасия Волочкова поделилась с фанатами секретом своей растяжки

Недоброжелатели, которых у Анастасии Волочковой не меньше,чем поклонников, не оставили ее фото без внимания и порекомендовали балерине прекратить восхвалять себя и заняться воспитанием дочери.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:00
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