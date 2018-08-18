Май Абрикосов показал реальные рейтинги телепроекта «Дом-2»

«На скринах топ 100 наиболее популярных программ на российском телевидении. Отчёт за последнюю неделю. «ДОМ-2» занимает всего лишь 83 место. Когда вам будут внушать с экранов о суперпопулярности «ДОМа-2» - не верьте! Убедитесь сами, что в действительности проценты рейтинга в десятки раз меньше заявленных организаторами. Из чего становится ясно - зрители не любят проект», - написал он.

Так, к примеру, поклонникам видно, как руководство реалити находятся в активном поиске новых, интересных персонажей и тем для обсуждений. Также оно наложило запрет на распространение новостей до выхода эфиров, дабы получить побольше денег от рекламодателей. Даже аккаунты в социальных сетях действующих участников перешли в его владение.Но, по мнению фанатов, особого результата все эти уловки не приносят, поэтому многие предсказывают скорое закрытие телестройки.Однако уже с 20 августа на канале ТНТ стартует новое шоу в рамках «Дома-2» под названием «Бородина против Бузовой», в котором будут обсуждаться участники, номинированные на уход за ворота. Для вещания этой передачи было выделено самое сочное эфирное время, что говорит о том, что телепроект не собирается закрываться и в него готовы вкладывать деньги.А вот экс-участник самого долгоиграющего реалити в стране Май Абрикосов призывает зрителей не верить всему этому, поскольку продюсеры нарочно создают видимость рейтинговости шоу, дабы убедить народ в том, что «Дом-2» востребован.Более того, чтобы не быть голословным, молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети Instagram скриншот, на котором показал истинный рейтинг проекта.