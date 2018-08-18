АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Май Абрикосов показал реальные рейтинги телепроекта «Дом-2»

Не утихают разговоры о том, приносит доходы телепроект «Дом-2» или же медленно умирает. Зрителям об этом сложно говорить наверняка, однако они анализируют поведение продюсеров шоу и делают выводы.

Так, к примеру, поклонникам видно, как руководство реалити находятся в активном поиске новых, интересных персонажей и тем для обсуждений. Также оно наложило запрет на распространение новостей до выхода эфиров, дабы получить побольше денег от рекламодателей. Даже аккаунты в социальных сетях действующих участников перешли в его владение.

Май Абрикосов показал реальные рейтинги телепроекта «Дом-2»

Но, по мнению фанатов, особого результата все эти уловки не приносят, поэтому многие предсказывают скорое закрытие телестройки.

Однако уже с 20 августа на канале ТНТ стартует новое шоу в рамках «Дома-2» под названием «Бородина против Бузовой», в котором будут обсуждаться участники, номинированные на уход за ворота. Для вещания этой передачи было выделено самое сочное эфирное время, что говорит о том, что телепроект не собирается закрываться и в него готовы вкладывать деньги.

А вот экс-участник самого долгоиграющего реалити в стране Май Абрикосов призывает зрителей не верить всему этому, поскольку продюсеры нарочно создают видимость рейтинговости шоу, дабы убедить народ в том, что «Дом-2» востребован.

Май Абрикосов показал реальные рейтинги телепроекта «Дом-2»

Более того, чтобы не быть голословным, молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети Instagram скриншот, на котором показал истинный рейтинг проекта.

«На скринах топ 100 наиболее популярных программ на российском телевидении. Отчёт за последнюю неделю. «ДОМ-2» занимает всего лишь 83 место. Когда вам будут внушать с экранов о суперпопулярности «ДОМа-2» - не верьте! Убедитесь сами, что в действительности проценты рейтинга в десятки раз меньше заявленных организаторами. Из чего становится ясно - зрители не любят проект», - написал он.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за
Астронавты США и Европы совершат в сентябре два
Май Абрикосов показал реальные рейтинги
Разговоры с детьми положительно влияют на
В Сети появилась информация о рождении сына у
Новый смартфон OnePlus 6T официально представят
Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после
Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором
Киноа и соя возглавили список самых богатых
Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году
Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем
Ученые научились замедлять развитие самого
На Урале продолжаются поиски потерпевшего
Китайский бренд GAC анонсировал выход новых машин
Лера Кудрявцева показала первые подарки для
В Польше экскурсионный автобус с украинскими
Алексей Косинус со сцены заявил, что его жена,
Уфологи: NASA изменило траекторию планеты Нибиру
Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке
Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу
В Сети появились живые фото безрамочного
Ученые: Углеводы помогают человеку жить дольше
Алексей Воробьев начал встречаться с бразильской
В Пенсильвании американцы выставили на продажу
Внедорожник Peugeot 208 нового поколения будет
Под Тверью спасатели нашли ушедшего за грибами
Кардиологи рассказали о самом здоровом типе
Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе
Певец Данко отказался платить деньги на
Спрос на Dаtsun Crоss от Nissаn продолжает расти
Просмотреть все новости