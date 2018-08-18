АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Житель Ростова запечатлел на камеру четыре НЛО в небе

Житель Ростова 17 августа текущего года запечатлел на камеру четыре неподвижных объекта в небе. При этом три НЛО образовывали форму треугольника.

Житель Ростова запечатлел на камеру четыре НЛО в небе


Видео очевидец выложил в Сеть. Он также отослал материалы специалистам, чтобы они проверили информацию. После просмотра пользователи устроили небольшую дискуссию по такому поводу. Некоторые лица считают, что странные технологии, которые житель Ростова заснял на камеру, представляют собой единый НЛО, а другие особы считают их военными разработками.


Многие горожане отметили, что несколько лет назад они уже наблюдали подобную картину ночью. Поклонники уфологии не сомневаются, что пришельцы решили посетить город, а скептики только смеются над такими версиями.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова показала новую заставку шоу «Замуж
В МВД опровергли информацию о проверке концертной
На смену Юлии Ефременковой на Остров любви
Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский
Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по
Оксана Акиньшина разводится с супругом Арчилом
NASA пытается обмануть человечество голограммой
Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию
Житель Ростова запечатлел на камеру четыре НЛО в
Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за
Астронавты США и Европы совершат в сентябре два
Май Абрикосов показал реальные рейтинги
Разговоры с детьми положительно влияют на
В Сети появилась информация о рождении сына у
Новый смартфон OnePlus 6T официально представят
Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после
Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором
Киноа и соя возглавили список самых богатых
Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году
Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем
Ученые научились замедлять развитие самого
На Урале продолжаются поиски потерпевшего
Китайский бренд GAC анонсировал выход новых машин
Лера Кудрявцева показала первые подарки для
В Польше экскурсионный автобус с украинскими
Алексей Косинус со сцены заявил, что его жена,
Уфологи: NASA изменило траекторию планеты Нибиру
Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке
Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу
В Сети появились живые фото безрамочного
Просмотреть все новости