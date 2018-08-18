Житель Ростова запечатлел на камеру четыре НЛО в небе

Видео очевидец выложил в Сеть. Он также отослал материалы специалистам, чтобы они проверили информацию. После просмотра пользователи устроили небольшую дискуссию по такому поводу. Некоторые лица считают, что странные технологии, которые житель Ростова заснял на камеру, представляют собой единый НЛО, а другие особы считают их военными разработками.Многие горожане отметили, что несколько лет назад они уже наблюдали подобную картину ночью. Поклонники уфологии не сомневаются, что пришельцы решили посетить город, а скептики только смеются над такими версиями.