Ученые: Признаки болезнь Паркинсона можно определить по глазам
Ученые научились диагностировать признаки болезни Паркинсона по глазам, которые могут указать на начало ее развития. Исследователи из Сеульского национального университета доказали, что изучать ее можно по «утерянным» и поврежденным частицам сетчатки.
На ранних стадиях развития болезни происходит гибель клеток в головном мозге, после чего активируется утончение сетчатки глаз. Такие процессы приводят человека к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка дофамина, который они вырабатывают. При нехватке этого вещества в организме значительно замедляются когнитивные процессы.
Проявление болезни Паркинсона повышается на 50 процентов, если человек получал когда-либо даже незначительные удары по голове. Данная информация предоставлена учеными из университета Калифорнии.
На ранних стадиях развития болезни происходит гибель клеток в головном мозге, после чего активируется утончение сетчатки глаз. Такие процессы приводят человека к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка дофамина, который они вырабатывают. При нехватке этого вещества в организме значительно замедляются когнитивные процессы.
Проявление болезни Паркинсона повышается на 50 процентов, если человек получал когда-либо даже незначительные удары по голове. Данная информация предоставлена учеными из университета Калифорнии.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:30