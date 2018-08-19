Ученые: Признаки болезнь Паркинсона можно определить по глазам

На ранних стадиях развития болезни происходит гибель клеток в головном мозге, после чего активируется утончение сетчатки глаз. Такие процессы приводят человека к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка дофамина, который они вырабатывают. При нехватке этого вещества в организме значительно замедляются когнитивные процессы.Проявление болезни Паркинсона повышается на 50 процентов, если человек получал когда-либо даже незначительные удары по голове. Данная информация предоставлена учеными из университета Калифорнии.