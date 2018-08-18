В Сети появилась информация о рождении сына у Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Виталий Фридзон в сети Instagram поделился информацией с пользователями, что у 32-летнего хоккеиста Александра Овечкина и 24-летней Анастасии Шубской родился первенец.Такая новость обрадовала поклонников спортсмена, поспешивших поздравить счастливого отца в комментариях.
Баскетболист в социальной сети поздравил обладателя Кубка Стэнли с рождением наследника. Имя мальчика еще пока неизвестно.
Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой - Анастасия Шубская, поженились в 2016 году. Затем 6 июня отечественный хоккеист в составе "Вашингтона" смог выиграть Кубок Стэнли. Через несколько дней пара объявила, что ждет ребенка, вызвав таким сообщением дискуссии в сетях.
Баскетболист в социальной сети поздравил обладателя Кубка Стэнли с рождением наследника. Имя мальчика еще пока неизвестно.
Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой - Анастасия Шубская, поженились в 2016 году. Затем 6 июня отечественный хоккеист в составе "Вашингтона" смог выиграть Кубок Стэнли. Через несколько дней пара объявила, что ждет ребенка, вызвав таким сообщением дискуссии в сетях.