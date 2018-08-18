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В Сети появилась информация о рождении сына у Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Виталий Фридзон в сети Instagram поделился информацией с пользователями, что у 32-летнего хоккеиста Александра Овечкина и 24-летней Анастасии Шубской родился первенец.Такая новость обрадовала поклонников спортсмена, поспешивших поздравить счастливого отца в комментариях.

В Сети появилась информация о рождении сына у Александра Овечкина и Анастасии Шубской


Баскетболист в социальной сети поздравил обладателя Кубка Стэнли с рождением наследника. Имя мальчика еще пока неизвестно.

Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой - Анастасия Шубская, поженились в 2016 году. Затем 6 июня отечественный хоккеист в составе "Вашингтона" смог выиграть Кубок Стэнли. Через несколько дней пара объявила, что ждет ребенка, вызвав таким сообщением дискуссии в сетях.

 
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Общество / Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:14
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