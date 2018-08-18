В Сети появилась информация о рождении сына у Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Баскетболист в социальной сети поздравил обладателя Кубка Стэнли с рождением наследника. Имя мальчика еще пока неизвестно.Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой - Анастасия Шубская, поженились в 2016 году. Затем 6 июня отечественный хоккеист в составе "Вашингтона" смог выиграть Кубок Стэнли. Через несколько дней пара объявила, что ждет ребенка, вызвав таким сообщением дискуссии в сетях.