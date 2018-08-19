В Воронеже папарацци сфотографировали легендарный Cadillac Eldorado

Снимки авто были выложены в соцсети «ВКонтакте». По всей видимости авто является очень старым. Однако, несмотря на свой большой возраст, машина сохранилась в отличном состоянии. Версия Cadillac Eldorado производилась с 1953 года по 2002 год. За это время сменилось свыше десяти поколений авто. В Воронеже заметили авто седьмой либо восьмой генерации. Ретрокар оснащается 8,2-литровым силовым агрегатом V8 500. Транспортное средство пользовалось хорошим спросом в рамках американского автомобильного рынка.Cadillac Eldorado восьмой генерации стал стереотипом пимпмобиля. Это более роскошный автомобиль в экстравагантном стиле. Такого рода авто пользовались у бандитов популярностью с 1970 по 1980 год в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Детройте.