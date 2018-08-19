АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Евгений Петросян рассказал, что не делал пластическую операцию на лице

Евгений Петросян в своем микроблоге Instagram рассказал, что никогда не делал пластическую операцию на своем лице. Такое откровение артист решил сделать после прочитанной статьи в одном из изданий.

Евгений Петросян рассказал, что не делал пластическую операцию на лице


Артист в своем посте написал, что в журнале разбирали вопрос, делал ли он пластическую операцию. Какой-то эксперт детально разбирал на фото изменения внешности знаменитости. Специалист отметил, что лоб юмориста не по возрасту гладкий. Ведущий с юмором возразил, что если бы он делал пластику, то это было бы на его голове.

Евгений Петросян рассказал, что не делал пластическую операцию на лице


Пользователи отметили, что Евгений Петросян для своего возраста выглядит замечательно. По словам фолловеров, человеку, который ведет здоровый образ жизни, корректировка внешности не нужна.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян рассказал, что не делал
Юлия Зимина показала в Instagram фото без макияжа
Туристы в Крыму запечатлели на камеру призрачную
Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с
Ученые: Свиньи способны узнать знакомое лицо
Ученые: Марс населяют каменные существа
В Сети Рита Дакота вступилась за любовницу Влада
Эксперты протестировали обновленный Land Rover
Ученые: Cосудистая сетка на ногах у женщин может
Олеся Судзиловская рассказала журналистам о своих
Режиссер Роман Полански отмечает 85-летие
Психологи: Предсказуемость помогает детям лучше
Эксперты назвали способы, помогающие найти
Пользователи Сети назвали Ксению Собчак «плоской
Дочь Ренаты Литвиновой восхитила фанатов снимком
Ольга Бузова показала новую заставку шоу «Замуж
В МВД опровергли информацию о проверке концертной
На смену Юлии Ефременковой на Остров любви
Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский
Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по
Оксана Акиньшина разводится с супругом Арчилом
NASA пытается обмануть человечество голограммой
Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию
Житель Ростова запечатлел на камеру четыре НЛО в
Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за
Астронавты США и Европы совершат в сентябре два
Май Абрикосов показал реальные рейтинги
Разговоры с детьми положительно влияют на
В Сети появилась информация о рождении сына у
Новый смартфон OnePlus 6T официально представят
Просмотреть все новости