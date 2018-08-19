Евгений Петросян рассказал, что не делал пластическую операцию на лице

Артист в своем посте написал, что в журнале разбирали вопрос, делал ли он пластическую операцию. Какой-то эксперт детально разбирал на фото изменения внешности знаменитости. Специалист отметил, что лоб юмориста не по возрасту гладкий. Ведущий с юмором возразил, что если бы он делал пластику, то это было бы на его голове.Пользователи отметили, что Евгений Петросян для своего возраста выглядит замечательно. По словам фолловеров, человеку, который ведет здоровый образ жизни, корректировка внешности не нужна.